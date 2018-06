Gold Teaser: 'गोल्ड' के नए टीजर में अलग-अलग अंदाज में दिखे अक्षय कुमार

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म गोल्ड का नया टीजर 15 जून को रिलीज हो गया है। इस टीजर की शुरुआत एक संदेश से होती है जिसमें लिखा है- कृप्या, राष्ट्रगान के लिए खड़े हो, इसके बाद दूसरा संदेश कहता है- इससे आपको क्या लगता है, 200 साल तक हम अंग्रेजी राष्ट्रगान के लिए खड़े होते रहेहैं, जबतक कि एक अकेले आदमी के ख्वाब ने अंग्रेजो को हमारे राष्ट्रगान पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया।

Thank you everyone for all the love and support pouring in for the special unit of #Gold...sharing it here, on popular demand :) It's time to #StandUpForGold https://t.co/4rdAoS8Q7y@excelmovies @FarOutAkhtar @ritesh_sid @Roymouni @kagtireema