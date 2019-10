War Box Office Collection Day 5: ऋतिक-टाइगर की फिल्म बनीं 'हाईएस्ट संडे', सामने आया पांचवें दिन का चौंकाने वाला कलेक्शन

ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ-स्टारर वॉर टिकट खिडक़ी पर भारी पड़ रही है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने रविवार को अनुमानित रूप से 35.5-36 करोड़ रुपये की कमाई की, इस हिसाब से फिल्म ने पांच दिनों में 158 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इन आकड़ो के बाद इस फिल्म को इस साल 2019 का सबसे हाईयेस्ट ग्रॉसर फिल्म कहा जाने लगा है। रविवार को होने वाली ये हाईएस्ट कमाई है।

रिपोर्ट में कहा गया कि फिल्म ने शनिवार से लगभग 30% की छलांग दर्ज की। ऐसा करने पर, इसने साहो के हिन्दी कलेक्शन को को पछाड़ दिया, जो पहले सप्ताहांत के बाद लगभग 30 करोड़ रुपये किया था। ट्रेड जानकारों के पहले ही अनुमान लगाया था कि वॉर ने शनिवार और रविवार को शानदार करेगी उस हिसाब से वॉर ने शानदार कमाई की है। वॉर ने दूसरी बड़ी फिल्म भरत को पिछे छोड़ दिया है। क्योंकि सलमान खान की फिल्म 'भारत' ने पांच दिनों में केवल 140 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के अनुसार फिल्म को दशहरा पर एक एडवांटेज मिल सकता है, जिससे फिल्म अपना यह कलेक्शन और भी बढ़ा सकती है।

#War#Hindi: Wed 51.60 cr, Thu 23.10 cr, Fri 21.30 cr, Sat 27.60 cr. Total: ₹ 123.60 cr.#Tamil + #Telugu: Wed 1.75 cr, Thu 1.25 cr, Fri 1.15 cr, Sat 1.10 cr. Total: ₹ 5.25 cr.

Total: ₹ 128.85 cr#India biz.

⭐️ Should hit ₹ 200 cr in its *extended* Week 1.