WAR की धमाकेदार कमाई जारी, 100 करोड़ क्लब में पहुंचीं ऋतिक-टाइगर की फिल्म

सुपरस्टार ऋतिक रोशन दुनिया भर में सबसे अधिक फैन फॉलोइंग के साथ सबसे प्रिय हस्तियों में से एक हैं। यही एक बड़ी वजह है जिसने उनकी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने में योगदान दिया है और इसी के साथ अब उनकी नवीनतम फिल्म 'वॉर' ने केवल तीन दिनों में भारत में 100 करोड़ क्लब (हिंदी+तमिल+तेलगु) में अपनी जगह बनाने में सफल रही है!

सुपरस्टार ने पिछले कुछ वर्षों में बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दी हैं, जो कि प्रतिष्ठित फिल्में बन गई हैं और इस साल, सबसे पहले सुपर 30 और अब वॉर, दोनों ही फिल्मों ने उल्लेखनीय प्रशंसा के साथ सौ करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

#War benchmarks...

⭐️ Fifth #YRF film to cross ₹ 💯 cr in 3 days, after #Dhoom3, #Sultan, #TZH and #TOH.

⭐️ #Highest grossing *first 3 days* for #HrithikRoshan, #TigerShroff and director #SiddharthAnand.#India biz.