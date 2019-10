War Box Office Collection Day 7: ऋतिक-टाइगर की जोड़ी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानकर उड़ जाएंगे होश!

War Box Office Collection Day 7: ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म ‘वॉर’ ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। प्री-बुकिंग में ही इस फिल्म ने 31-32 करोड़ की कमाई अपने नाम कर ली थी। और अब ये रफ्तार है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता हो चुका है। ऐर इसने अभी तक 220 करोड़ के आसपास कमाई कर ली है।

पहले दिन की कमाई की अगर बात करें तो ‘वॉर’ ने 51.60 करोड़ (हिंदी) 1.75 करोड़ (तमिल और तेलुगू), दूसरे दिन 23.10 करोड़ (हिंदी) 1.25 करोड़ (तमिल और तेलुगू), तीसरे दिन 21.30 करोड़ (हिंदी) 1.15 करोड़ (तमिल और तेलुगू), चौथे दिन 27.60 करोड़ (हिंदी), पांचवे दिन 36.10 करोड़ (हिंदी), छठे दिन 20.60 करोड़ (हिंदी) और सातवें दिन 27 से 28 करोड़ की कमाई की है। बिज एनालिस्ट तरण आदर्श और बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक के आंकड़े सामने आए हैं। टोटल कलेक्शन की अगर बात करें तो फिल्म 215 करोड़ पार कर चुकी है।

#War [ #Hindi ] Wed 51.60 cr, Thu 23.10 cr, Fri 21.30 cr, Sat 27.60 cr, Sun 36.10 cr, Mon 20.60 cr. Total: ₹ 180.30 cr. Including #Tamil + #Telugu : ₹ 187.75 cr. #India biz. ⭐️ Will cross *lifetime biz* of #MissionMangal today [Tue; Day 7].

Days taken to reach ₹ 200 cr... 2019 releases...

⭐️ #War: Will cross on Day 7

⭐️ #KabirSingh: Day 13

⭐️ #Bharat: Day 14

⭐️ #Uri: Day 28

⭐️ #MissionMangal: Day 29#India biz.