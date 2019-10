War Box Office Collection Day 6: रितिक-टाइगर की 'वॉर' ने मचाया तहलका, छठवें दिन की कमाई में आया बंपर उछाल

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म वॉर (War) की रफ्तार बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिल्म ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ की कमाई दर्ज कराई थी। इसके बाद यह फिल्म लगातार कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने पहले ही वीक में 'सुपरहाएस्ट संडे' साबित हुई है। अब इस फिल्म की छठवें दिन यानि सोमवार की कमाई सामने आई है। खबरों की मानें तो वॉर ने बीते दिन करीब 20 करोड़ रुपये की कमाई की।

रिपोर्ट के अनुसार , बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के अनुसार क ऋतिक-टाइगर की फिल्म वॉर कमाई के मामले में लगातार कई फिल्मों के रिकॉड तोड़ रही हैं। बीते दिन करीब 20 करोड़ रुपये की कमाई की। इस लिहाज से फिल्म ने 6 दिनों में कुल 178 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। रिपोर्ट के माने तो फिल्म इसी तरह कमाई करती रहती तो यह दूसरा सप्ताह खत्म होने से पहले ही 200 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। ट्रेड पंडितों की मानें तो इस सप्ताह टाइगर श्रॉफ -ऋतिक रोशन की वार के काफी शानदार साबित हो सकता है। क्योंकि इस सप्ताह विजयादशमी का त्यौहार हैं ऐसे में छुट्टियां होने से फिल्म का फायदा हो सकता है।

अगर इस साल रिलीज हुई फिल्मों के टॉप 5 ओपनिंग वीकेंड देखें, तो 'वॉर' सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। सलमान खान की 'भारत' को भी ओपनिंग वीकेंड में सबसे ज्यादा कलेक्शन करनेवाली फिल्मों के मामले में पीछे छोड़ दिया है।



#WAR has crossed ₹ 225 Crs GBOC at the WW Box Office for the 5-day Opening Weekend..