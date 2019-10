War Box Office Collection Day 4: ऋतिक-टाइगर की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, चौथे दिन कमाए इतने करोड़

War Box Office Collection Day 4: ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म ‘वॉर’ ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। प्री-बुकिंग में ही इस फिल्म ने 31-32 करोड़ की कमाई अपने नाम कर ली थी।

पहले दिन की कमाई अगर बात करें तो ‘वॉर’ ने 51.60 करोड़ (हिंदी) 1.75 करोड़ (तमिल और तेलुगू), दूसरे दिन 23.10 करोड़ (हिंदी) 1.25 करोड़ (तमिल और तेलुगू), तीसरे दिन 21.30 करोड़ (हिंदी) 1.15 करोड़ (तमिल और तेलुगू) की थी। अब चौथे दिन का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। फिल्म ने करीब 27 से 28 करोड़ की कमाई अपने नाम की है। टोटल कलेक्शन की बात करें तो वह 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, यानी 122 करोड़ के आसपास कमा चुकी है।

#War continues its dream run... Day 3 [Fri] - a working day and coming after two days of big biz - shows no signs of weakening or slowing down... Now it’s up to the two days of weekend - Sat and Sun - to add to a solid *extended* weekend total.