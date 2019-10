War Box Office Collection Day 3: ऋतिक-टाइगर की जोड़ी ने जीता दर्शकों का दिल, तीन दिनों में कमा डाले इतने करोड़

War Box Office Collection Day 3: ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ीदार फिल्म ‘वॉर’ रिलीज हो चुकी है। 2 अक्टूबर के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी तेजी पकड़ी है। अभी तक फिल्म 94 करोड़ के आसपास का टोटल कलेक्शन कर चुकी है। दर्शकों के साथ इसे फिल्म एनालिस्ट ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हालांकि, इसमें कहानी कम और एक्शन ज्यादा देखने को मिला है।

फिल्म ‘वॉर’ के तीसरे दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे दिन इसने 20 से 21 करोड़ के आसपास की कमाई की है। पहले दिन फिल्म ने 51 करोड़ की कमाई कर सभी को चौंका दिया था। दूसरे दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 23-24 करोड़ की कमाई की थी वहीं तीसरे दिन वर्किंग-डे होने के बावजूद फिल्म ने 20 से 21 करोड़ की कमाई की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म ने अपनी प्री-बुकिंग में ही 31-32 करोड़ की कमाई की थी।

#War#Hindi: Wed 51.60 cr, Thu 23.10 cr. Total: ₹ 74.70 cr.#Tamil + #Telugu: Wed 1.75 cr, Thu 1.25 cr. Total: ₹ 3 cr.

Total: ₹ 77.70 cr#India biz.

⭐️ #War should gather momentum on Day 4 [Sat] and 5 [Sun], thus packing a superb total in its *extended* weekend.