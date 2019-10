War Box Office Collection: 14वें दिन 'वॉर' की वर्ल्डवाइड कमाई में आया भारी उछाल, ग्रॉस कलेक्शन जानकर नहीं होगा यकीन

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'वॉर' (War) की बॉक्स ऑफिस पर कहर जारी है। फिल्म की 14वें दिन भी सामने आई है। फिल्म सूत्रों की माने तो की माने को फिल्म ने अपने 14वें दिन यानि अपने सेकेंड मंगलवार को 9 करोड़ रुपये की कमाई की। ऐसे में फिल्म ने टोटल 276.25 करोड़ रुपये की धांसू कमाई कर चुकी है। वहीं आधिकारिक आंकड़े भी सामने आए हैं लेकिन यशराज फिल्म्स की ओर से ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है। ट्विटर पर पर जारी आंकड़ों के मुताबिक 'वॉर' ने 12 दिनों में वर्ल्डवाइड 406 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है।

बात करें घरेलू बॉक्स ऑफिस की तो ऋतिक-टाइगर की ये एक्शन पैक्ड फिल्म 2019 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म 'वॉर' विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। 'वॉर ने विदेशों में 11 मिलियन डॉलर यानी 79.80 करोड़ रुपये की अच्छी-खासी कमाई कर ली है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक इस फिल्म ने सलमान खान की 'भारत (Bharat)' की कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।

