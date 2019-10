War Box Office Collection Day 13: 'वॉर' ने विदेश में बनाया ये रिकॉर्ड, 13वें दिन इन सुपरहिट फिल्मों को दी टक्कर

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'वॉर' (War) बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा रही है। फिल्म अपने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। अब जब फिल्म को रिलीज हुए 13 दिन हो गए हैं, हालांकि, अब भी फिल्म की कमाई कम होने का नाम नहीं ले रही। फिल्म हर रोज नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है।

इस दिन से शुरू होगी जाह्नवी-कार्तिक की 'Dostana 2' की शूटिंग

खबरों की मानें तो ये फिल्म कमाई के मामले में विकी कौशल की फिल्म 'उरी' को पछाड़ चुकी है। वहीं अब इस फिल्म की नजर शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' आमिर खान फिल्म दंगल को पछाड़ दिया है। ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब से बस कुछ ही कदम दूरी पर है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म ने सोमवार को 10 करोड़ रुपये की कमाई की। इस हिसाब से ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने अब तक 266.25 करोड़ रुपये की धांसू कमाई कर चुकी है। रिपोर्ट मुताबिक इस फिल्म ने सलमान खान की 'भारत (Bharat)' की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म 'वॉर' विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। 'वॉर ने विदेशों में 11 मिलियन डॉलर यानी 79.80 करोड़ रुपये की अच्छी-खासी कमाई कर ली है। फिल्म की कमाई को देखते हुए उमींद की जा रही है कि यह फिल्म इस सप्ताह 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर लेगी। बात करें कमाई की तो सबसे ज्यादा कमाने करने वाली हिंदी भाषा की फिल्मों में सबसे ऊपर 'बाहुबली 2' है, इस फिल्म का कुल कलेक्शन 510.99 करोड़ रुपये है। वहीं 387.38 करोड़ के साथ आमिर खान की 'दंगल' दूसरे नंबर पर है। इन फिल्मों का कलेक्शन देखते हुए ये मालूम होता है कि 'वॉर' शायद ही यहां तक पहुंच पाए। अगर 'वॉर' 300 करोड़ कमा लेती है तो ये फिल्म 2019 की पहली 300 करोड़ी फिल्म बन जाएगी।

Mohena Singh Wedding: कैबिनेट मंत्री के बेटे संग शादी रचाने के बाद डांस करती दिखीं टीवी एक्ट्रेस मोहिना सिंह, वीडियो

#War crosses $ 11 million in the international arena... Total after Weekend 2: $ 11.2 million [₹ 79.80 cr]...#USA - #Canada: $ 3.641 mn#UAE - #GCC: $ 4.060 mn#UK: $ 729k

ROW: $ 2.770 mn

Note: Few cinemas yet to report.#Overseas