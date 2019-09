81 की उम्र में अभी कुछ ऐसा करना चाहती हैं वहीदा रहमान, ट्विंकल खन्ना भी जानकर रह गईं हैरान

ट्विंकल खन्ना ने हाल ही में अपना एक शो स्टार्ट किया है ट्विक इंडिया जिसमें हाल ही में वहीदा रहमान आईं। वहीदा रहमान ने इस दौरान कई बातें की। इस दौरान ट्विंकल ने वहीदा रहमान से पूछा कि आपकी बकेट लिस्ट में क्या रहता है। तो वहीदा ने कहा, स्कूबा डाइविंग। ट्विंकल ने फिर चौंकते हुए कहा 81 की उम्र में तो वहीदा रहमान ने कहा, तो क्या हुआ

दरसल ट्विंकल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक 14 सेकंड का वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो ट्वीक इंडिया शो का है। इसमें ट्विंकल ने वहीदा रहमान से पूछा, 'आपकी ख्वाहिशों की बकेट लिस्ट में अब ऐसा क्या बचा है, जिसे आप शिद्दत से पूरा करना चाहती हैं? इस पर वहीदा ने जवाब दिया कि वे स्कूबा डाइविंग करना चाहती हैं। ये सुन कर ट्विंकल खन्ना शॉक्ड हो गईं। यहां तक कि उन्होंने वहीदा जी से दोबारा पूछा कि वो वाकई इस उम्र में स्कूबा डाइविंग करना करना चाहती हैं? जिसके जवाब में उनसे ज्यादा हैरान दिखते हुए वहीदा ने कह कि तो क्या हुआ।

ट्विंकल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, वहीदा जी की स्प्रिट से प्यार हो गया है।

Love her spirit! We already have a young and able-bodied gentleman who has volunteered to take her underwater. I would not trust him on land though:) Homi get on with it:) https://t.co/QHrENRc7ik