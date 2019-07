वर्ल्ड कप से भारत के बाहर होने पर विवेक ओबेरॉय ने किया ट्वीट, यूजर्स ने किए फिर ये कमेंट्स

सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर परेशानियों से घिरे रहने वाले अभिनेता विवेक आनंद ओबेरॉय एक बार फिर अपनी पोस्ट को लेकर ट्विटर पर ट्रोल हुए।

विवेक ने शुक्रवार को ट्विटर पर भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों के लिए एक जिफ पोस्ट किया।

जिफ में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सड़क पर चलते हुए सोचता है कि एक महिला उसकी तरफ आ रही है और वह उसे गले लगाने वाली है, लेकिन इसके बजाय महिला उसके पीछे चल रहे दूसरे आदमी को गले लगा लेती है।

विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल मैच में भारत की हार के संदर्भ में विवेक ने जिफ को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच में भारतीय प्रशंसक का हाल इस व्यक्ति की तरह हुआ है।

This is what happened to Indian fans in the #WC semi finals! #CWC19 #WorldCupSemiFinal #INDvsNZ #indiavsNewzealand pic.twitter.com/JuayObK02R