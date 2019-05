ऐश्वर्या-अभिषेक-सलमान को लेकर ट्वीट करने पर विवेक ने कहा- जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो माफी कैसी

विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया कि पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। दरअसल, विवेक के ट्विटर अकाउंट से एक फोटो शेयर की गई है जिसके साथ लिखा, हाहा...क्रिएटिव्स...नो पॉलिटिक्स...जस्ट लाइफ। विवेक के इस पोस्ट पर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। सभी उनके इस पोस्ट से गुस्सा हुए हैं।

इतना ही नहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब महाराष्ट्र वुमन कमिशन विवेक के इस ट्वीट पर उनके खिलाफ एक्शन लेगी।

अब इतने बवाल के बाद विवेक ओबेरॉय ने भी अपना रिएक्शन दिया है। विवेक ने कहा, 'लोग कह रहे हैं कि मैं माफी मांगू। मुझे माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने गलत क्या किया है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तभी मैं माफी मांगूगा और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है। इसमें गलत क्या है? किसी ने ये मीम ट्वीट किया और मुझे इसमें हंसी आई। मुझे नहीं पता कि लोग इसका इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं। किसी ने मुझे ये मीम भेजा मुझे अच्छा लगा और मैं उस इंसान की क्रिएटिविटी से इम्प्रेस हुआ। अगर कोई आपका मजाक बना रहा है, तो आपको उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए।'

Vivek Oberoi: People are saying apologise, I have no problem in apologising, but tell me what wrong have I done? If I have done something wrong I will apologise. I don't think I have done anything wrong. What's wrong in it? Somebody tweeted a meme and I laughed at it. pic.twitter.com/d7z5362rwr

Vivek Oberoi: I don't know why people are making a huge issue out of it. Someone had sent me a meme which made fun of me. I laughed on it&I appreciated the person for his creativity. If someone mocks at you, you should not take it seriously. pic.twitter.com/Ak23Slw8vr

V Oberoi: Those in the meme don't have a problem, but everyone else has. Kaam karne jaate hain nahi non-issues ke upar netagiri shuru kar dete hain. Didi put someone behind bars for a meme, people are I be put behind bars too. They couldn't stop my film, now they are trying this. https://t.co/SxQehFDWFe

महाराष्ट्र वुमन कमिशन के नोटिस पर विवेक ने कहा, 'मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा और मैं उन्हें अपनी बात समझाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है।'