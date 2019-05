बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय किसी न किसी वजह से आजकल सुर्खियों में बनें हुए हैं। अभी हाल ही में विवेक ने अपने एक पोस्ट से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा कर रख दिया था, जिसमें उन्होंने एक मीम शेयर करके सलमान खान और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एश्वर्या राय के खिलाफ निशाना साधा था। पोस्ट पर काफी विवाद होने के बाद विवेक ने उस पोस्ट को डिलीट कर सभी से मांफी भी मांगी थीं। अब इस विवाद के बाद विवेक ने एक बार एक पोस्ट शेयर किया है, जिसे लेकर विवेक को काफी ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल, विवेक ने ट्विटर पर पीएम मोदी को शुभकामनायें देते हुए उन्‍होंने गलती से सलमान खान की फिल्‍म 'भारत' का भी प्रमोशन कर दिया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनका मजाक बन रहा है।

विवेक ने अपनी एक तस्वीर शेयर की थी, जिनमें मोदी उनके साथ नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए विवेक ने नरेद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाईयां दी थी। इस तस्वीर पर विवेक ने लिखा, 'मुझे खुशी है कि, आज मोदी भाई के शपथ समारोह का हिस्सा बनने का मौका मिला। उनका गुजरात के सीएम से लेकर भारत (#Bharat) के पीएम तक का सफर वाकई शानदार है। मैं इस छोटे से इतिहास का हिस्सा बन कर खुद पर गर्व महसूस कर रहा हूं।'

इस ट्वीट को करते हुए विवेक को नहीं पता था कि उन्होंने गलती से सलमान खान की 'भारत' को प्रमोट कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में #Bharat का इस्तेमाल किया। उन्‍होंने भारत को भी हैशटैग के साथ लिखा जिसके चलते सलमान की फिल्‍म भारत का हैशटैग बन गया। उन्‍हें ट्रोल किया जाने लगा। अपनी इस गलती को सुधारते हुए विवेक ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया और नई पोस्ट शेयर की।

Honoured to be invited again to the swearing in ceremony. I’m watching @narendramodi bhai taking his oath for the 3rd time on his journey from CM Gujarat to PM of Bharat once again! Feeling like a small part of an incredible history 🇮🇳 #ModiSarkar2 #NamoAgain #ModiSwearingIn pic.twitter.com/jzk1jV6lVn