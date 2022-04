‘कश्मीर फाइल्स’ के मेकर्स के साथ विवेक अग्निहोत्री ने 2 फिल्मों का किया ऐलान, जानें क्या होगी कहानी

विवेक अग्निहोत्री ने शेयर कर बताया कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ की टीम के साथ दो और फिल्में बनाने जा रहे हैं। फिल्म को अभिषेक कपूर के साथ विवेक अग्निहोत्री प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Mon, 11 Apr 2022 07:21 PM

