कोविड-19 पर अगली फिल्म बना रहे विवेक अग्निहोत्री! फैन्स से पूछा मूवी का नाम

ऐप पर पढ़ें

'द कश्मीर फाइल्स' की सफलता के बाद से निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की अगली फिल्म का इंतजार किया जा रहा है। 'द कश्मीर फाइल्स' साल की सबसे बड़ी हिट में से है। छोटे बजट की इस फिल्म के कलेक्शन ने सभी को हैरान कर दिया। विवेक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर कुछ ना कुछ हिंट देते रहते हैं। अब विवेक ने एक पोस्टर शेयर किया है। उन्होंने फिल्म का नाम नहीं बताया बल्कि फैन्स से इसके नाम के बारे में पूछा कि क्या वो बता सकते हैं।

शेयर किया पोस्टर

विवेक अग्निहोत्री ने जो पोस्ट शेयर किया है उस पर लिखा है, 'THE (__) WAR.' पोस्टर पर लिखा है, 'खाली जगह को भरो।' वह कैप्शन में लिखते हैं, 'क्या आप मेरी अगली फिल्म के टाइटल का अंदाजा लगा सकते हैं?'

यूजर्स ने लगाया अंदाजा

उनके इस पोस्ट को देखकर फैन्स काफी उत्साहित हैं। एक यूजर ने लिखा- 'वैक्सीन।' एक ने कहा, 'द कोविड वॉर।' एक अन्य ने कहा, 'वैक्सीन या उसके जैसा कुछ दूसरा नाम क्योंकि मैं निश्चित हूं कि आप भारत के कोरोना वैक्सीन आविष्कार को लेकर फिल्म बना रहे हैं जो कि मील का पत्थरहैं।'

लखनऊ में करेंगे शूटिंग

बता दें कि विवेक अगली फिल्म की शूटिंग लखनऊ में करेंगे। हमारे सहयोगी हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था, 'मैं यूपी के कानपुर से हूं। मै जिस तरह की फिल्म बनाता हूं वह मेरे गृह राज्य पर फिट नहीं बैठती। अब मेरे पास एक कहानी है जिसे मैं यहां शूट कर सकता हूं।' विवेक हाल ही में लखनऊ गए थे। जहां उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। फिल्म की शूटिंग 10 दिसंबर से शुरू होगी और 40 दिन का शेड्यूल होगा।

ऐसे आया विचार

विवेक ने आगे कहा, 'द कश्मीर फाइल्स से हमने जो कुछ भी कमाया है उससे हमने एक ऐसी फिल्म बनाने के बारे में सोचा जिस पर हमें गर्व हो। मैंने ICMR के महानिदेशक की किताब (बलराम भार्गव की Going Viral - Making of Covaxin: The Inside Story) पढ़ी है। जिसमें बताया गया है कि कैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड वैक्सीन बनाया। लोगों को इस बारे में पता नहीं है तो हमने फैसला किया है कि इस प्रेरित कहानी को बताया जाए और पूरी फिल्म की शूटिंग लखनऊ में होगी।'