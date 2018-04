विराट कोहली को आई अनुष्का की याद तो PHOTO शेयर करके कही ये बात

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इन दिनों अपने-अपने काम में बिजी हैं। जिस वजह से दोनों एक-दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसलिए विराट को अनुष्का की इतनी याद सता रही है कि वो इंस्टाग्राम के जरिए अपनी वाइफ को याद कर रहे हैं और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं।

अनुष्का की फोटो के साथ लिखा ये मैसेज...

जी हां, हाल ही में विराट ने अनुष्का के साथ एक फोटो शेयर की है। जिसके साथ उन्होंने लिखा- 'Such a stunner, Love of my life!' विराट की इस फोटो को महज एक दिन में ही 23 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और फैंस लगातार इस पर कमेंट कर रहे हैं।

फैंस ने कहा- 'राम-सीता की जोड़ी'...

विराट की इस तस्वीर को सानिया मिर्जा और दिया मिर्जा ने भी लाइक किया है। तस्वीर पर तरह-तरह के कमेंट भी आए हैं। एक यूजर ने तो दोनों की तुलना राम-सीता की जोड़ी से की है। एक फैन ने तो ये भी लिखा- अब तो पक्का RCB जीतेगी।

बता दें कि विराट इन दिनों IPL में बिजी हैं तो वहीं, अनुष्का 'सुई धागा' और 'जीरो' की शूटिंग में बिजी हैं। खबरों की मानें तो वो अपना 30वां जन्मदिन विराट के साथ बेंगलुरु में ही मनाएंगी।

