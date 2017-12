VIDEOS: 'विरुष्का' के साथ जमकर नाचे शाहरुख, 'जब तक है खान...' बोलकर सबको चौंकाया

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने मंगलवार की रात मुंबई के 'द सेंट रेजिस' होटल में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी। 'विरुष्का' ने इसी महीने 11 तारीख को चुपके-चुपके इटली में शादी की थी। इसके बाद 21 दिसंबर को दिल्ली में रिसेप्शन दिया और 26 दिसंबर को मुंबई में ग्रैंड पार्टी दी। 'द सेंट रेजिस' होटल में बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की तमाम दिग्गज हस्तियां नजर आईं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रणबीर कपूर से लेकर प्रियंका चोपड़ा, रेखा, ऐश्वर्या राय बच्चन इस जश्न में शरीक हुए।

शाहरुख और अनुष्का काफी अच्छे दोस्त भी हैं। शाहरुख ने इन दोनों के साथ जमकर डांस तो किया ही साथ में अपनी फिल्म 'जब तक है जान' का डायलॉग भी बोला। स्टेज पर किंग पहुंचे तो उन्होंने माइक डायलॉग बोल रहे थे और विराट एक्टिंग कर रहे थे। सामने अनुष्का मुस्कुराए जा रही थीं।

My love and most most happiness to @AnushkaSharma @imVkohli so happy to see them married. pic.twitter.com/fREWJJ9kYr