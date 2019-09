विराट-अनुष्का की इस फोटो पर बने ये मजेदार मीम्स, देखकर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

विराट कोहली ने हाल ही में अनुष्का शर्मा के साथ अपनी एक फोटो शेयर की थी जो फैन्स को खूब पसंद आई थी। इस फोटो में दोनों बीच के पास एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो इस फोटो को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन साथ ही इसके मजेदार मीम्स भी बने हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।

Good try...but no where close to the legends😁😃 pic.twitter.com/eGdpBLwzV7