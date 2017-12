PHOTO: पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे विराट-अनुष्का, कुछ ऐसा था तीनों का अंदाज

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी इस साल की सबसे चर्चित शादियों में से एक हैं। गुरुवार को दिल्ली में दोनों की रिसेप्शन पार्टी होगी जहां कई सेलेब्स और क्रिकेटर्स देखने को मिलेंगे। इसी बीच विराट-अनुष्का की पीएम मोदी के साथ की तस्वीर सामने आई है।

दरअसल, अनुष्का और विराट बुधवार शाम को पीएम मोदी से मिले। दोनों इस दौरान काफी खुश और अच्छे लग रहे थे। अनुष्का ने इस दौरान नेवी ब्लू कलर का सूट पहन रखा था, तो वहीं विराट ने भी डार्क ब्लू कलर का कुर्ता पहन रखा था।

पीएम मोदी ने दोनों को शादी की बधाई दी।

Virat Kohli and Anushka Sharma met PM Modi this evening. Prime Minister congratulated them on their wedding: PMO pic.twitter.com/cuPoBGQTuJ