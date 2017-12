विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा की कमर पर रखा हाथ, लोगों ने पूछे ऐसे सवाल!

@virat.kohli in @raghavendra.rathore @anushkasharma in @sabyasachiofficial #bollywood #style #fashion #virushka #viratanushkawedding #viratkohli #anushkasharma #mumbaireception #desiwedding #indianwedding #weddingoftheyear #delhi #punjabiwedding #cricket #indiancricket #instastyle #celebrityfashion #instacool #photographer #mumbai #instastyle @viralbhayani

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) on Dec 26, 2017 at 11:20am PST