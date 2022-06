Vidyut Jammwal Video: महंगी कार में फीमेल फैन को ड्राइव पर ले गए विद्युत जामवाल, कहा- मैं वापस लाऊंगा

Vidyut Jammwal took a female fan on a Drive in his Aston Martin: बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) अपनी एक्टिंग, दमदार फिजीक और जोरदार एक्शन के साथ ही अपने स्वैग के लिए भी जाने जाते हैं। विद्युत जामवाल का नाम उन चुनिंदा सितारों में शुमार है, जो हमेशा ही अपने फैन्स को स्पेशल फील करवाते हैं। वहीं विद्युत के फैन्स भी अपने चहेते अभिनेता के लिए प्यार साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इस बीच विद्युत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हा रहा है, जिस में वो अपनी एक फीमेल फैन को अपनी महंगी कार में ड्राइव पर ले जाते दिख रहे हैं।

क्या है विद्युत का वायरल वीडियो

दरअसल सोशल मीडिया पर विद्युत जामवाल का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को विरल भियानी ने शेयर किया है। वीडियो में दिख रहा है कि विद्युत काफी कूल अंदाज में पैपराजी के सामने आते हैं और उसके कुछ ही देर बाद उनकी एक फैन आती है और विद्युत के लिए अपना प्यार जाहिर करने लगती है। वहीं विद्युत भी फैन को पूरा प्यार देते हैं और अपनी एस्टन मार्टिन डीबी 9 की ड्राइव ऑफर करते हैं। फीमेल फैन इससे काफी खुश नजर आती है और तुरंत कार में बैठ जाती है। वहीं विद्युत जाते जाते पैपराजी से कहते हैं-मैं इसे वापस लाऊंगा, मेरे वादा है।'



विद्युत जामवाल के प्रोजेक्ट्स

बता दें कि विद्युत के खाते में भले ही कम फिल्में शुमार हैं, लेकिन वो अपने बेहतरीन एक्शन स्किल्स से फैन्स को एक्साइटिड कर देते हैं। वहीं क्रिटिक्स भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। इसके अलावा विद्युत हमेशा ही अपनी फिल्मों में कुछ न कुछ अलग और नया करने की कोशिश करते दिखते हैं। बात विद्युत के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की करें तो वो जल्दी ही शेर सिंह राणा की बायोपिक में नजर आएंगे। फिल्म के बारे में विद्युत ने कहा था,'शेर सिंह राणा मेरी पहली बायोपिक है। मुझे लगता है कि नियति ने सारे पहलुओं को जोड़ा निडर शेर सिंह राणा की भूमिका मुझ तक पहुंचाई है। मैं विनोद भानुशाली और श्री नारायण सिंह के साथ काम करने के लिए बेहद उत्साहित हूं।' वहीं शेर सिंह राणा के अलावा वो जल्दी ही 'खुदा हाफिज चैप्टर II - अग्नि परीक्षा' में नजर आएंगे, ये फिल्म 8 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी।

विद्युत का फिल्मी करियर

गौरतलब है कि विद्युत ने साउथ इंडियन फिल्म से बतौर अभिनेता अपना करियर शुरू किया था। वहीं जॉन अब्राहम के खिलाफ विलेन बनकर फिल्म फोर्स से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया था। विद्युत इसके बाद कमांडो, बुलेट राजा, जंगली, खुदा हाफिज, बादशाहो सहित कई फिल्मों में नजर आए और धीरे- धीरे उनके करियर की गाड़ी आगे बढ़ रही है। विद्युत एक फिटनेस फ्रीक हैं और अक्सर फैन्स को इंस्टाग्राम पर इससे जुड़े वीडियोज शेयर कर इंस्पायर करते रहते हैं। विद्युत कलरीपायट्टु के मास्टर हैं, जिसे मदर ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। इसी से टूटकर मार्शल आर्ट्स की अलग-अलग विधाएं बनी हैं और विद्युत कलरीपायट्टु के मास्टर हैं। ऐसे में विद्युत अक्सर सोशल मीडिया पर इससे जुड़े अलग अलग वीडियो शेयर करते रहते हैं।