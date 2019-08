कल होगी विद्या सिन्हा की प्रेयर मीट, बेटी ने दिया ये मैसेज

बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या सिन्हा की प्रेयर मीट रविवार को मुंबई के यारी रोड के आकांक्षा टावर में होने वाली है। विद्या की बेटी जान्हवी ने सभी को मैसेज देते हुए कहा, 'हम आपको विद्या सिन्हा की द्वारा जी गईशानदार जिंदगी को याद करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उनके आगे का सफर अच्छा हो इसकी हम कामना करते हैं। सांत्वना देने के लिए हमारे साथ आइए। हम कल 2 से 5 बजे के बीच उनके घर पर (ए-203 आकांक्षा टावर, यारी रोड) एक सिंपल प्रेयर मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं।

बता दें कि विद्या सिन्हा ने गुरूवार 15 जनवरी को जुहू के क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। कुछ दिनों पहले ही उन्हें गंभीर हालत के चलते मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे वेंटिलेटर पर थीं। सांस संबंधी दिक्कत होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

बता दें कि विद्या 70 के दशक की जानी मानी अदाकारा थीं। फिल्मों में उनका सादगी भरा लुक हमेशा सराहा गया। विद्या ने छोटी सी बात, रजनीगंधा, तुम्हारे लिए, पति पत्नी और वो, मुक्ति, इनकार, स्वयंवर, मगरूर और सफेद झूठ जैसी कई फिल्मों में काम किया है।

'पति-पत्नी और वो' की एक्ट्रेस Vidya Sinha का निधन, मुंबई के अस्पताल में ली अंतिम सांस

विद्या सिन्हा को याद कर भावुक हुए अमोल पालेकर, कहा ‘विद्या मुझे हमेशा याद आएगी’

अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कही थी ये बात...

बिग बी ने दरअसल, संजीव कुमार के साथ विद्या सिन्हा की कुछ तस्वीरों को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'यह जानकर बहुत दुख हुआ। एक अच्छी कलाकार... परिवार के लिए प्रार्थनाएं और सांत्वना'।

Sad to learn of this .. a fine artist .. prayers and condolences to the family ..🙏 https://t.co/0f0pZNJp9s