'पति-पत्नी और वो' की एक्ट्रेस Vidya Sinha का निधन, मुंबई के अस्पताल में ली अंतिम सांस

बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या सिन्हा का गुरुवार को मुंबई के जूहू स्थित एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने कई फिल्मों जैसे- छोटी सी बात, रजनीगंधा, पति पत्नी और वो में किरदार निभाया था।

Mumbai: Veteran actor Vidya Sinha passes away in a hospital in Juhu. She had acted in various movies including 'Chhoti Si Baat', 'Rajnigandha' and 'Pati Patni aur Woh'. pic.twitter.com/WDMtjbMtqj