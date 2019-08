विद्या सिन्हा के निधन से बॉलीवुड में पसरा सन्नाटा, ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि

हाल ही में विद्या सिन्हा के निधन की खबर सुनकर हम सभी लोगों को सदमा पहुंचा था। अब बॉलीवुड सितारों में भी ये खबर सुनने के बाद सन्नाटा छाया हुआ है। ‘पति पत्नी और वो’ की एक्ट्रेस विद्या सिन्हा का निधन गुरुवार को मुंबई के जूहू स्थित एक अस्पताल में हुआ था। उन्होंने कई फिल्मों जैसे- छोटी सी बात, रजनीगंधा, पति पत्नी और वो में किरदार निभाया था।

हाल ही में उनके निधन की खबर सुनकर पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा छाया है। भूमि पेडनेकर से लेकर जावेद जाफरी, संजय गुप्ता, मधुर भंडारकर ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

Breaks my heart to know that #VidyaSinha ma'am has passed away. My heartfelt condolences to her family and everyone whose life has been touched by her. May her soul rest in peace. 🙏 — bhumi pednekar (@bhumipednekar) August 15, 2019

An actress who was talented, beautiful and dignified and who we all loved in the 70’s, passes on to her next journey. #RIP #VidyaSinha pic.twitter.com/Unbz0XP2ta — Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi) August 15, 2019

विद्या सिन्हा को हाल ही में गंभीर हालत के चलते मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे वेंटिलेटर पर थीं। सांस संबंधी दिक्कत होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Deeply saddened by d demise of our beloved actress Vidya Sinha. D sweetest voice & unusual beauty made her apart frm others...She exuded unusual grace...I am privileged to work with her as a daughter of hers in Tere Ane Se (to be released). My condolences for d bereaved family... pic.twitter.com/oOyoEeD8k6 — Rituparna Sengupta (@RituparnaSpeaks) August 15, 2019

Sad to hear demise of actress Vidya Sinha, she will be always remembered for her superlative performances in films like Rajnigandha, Chhoti si Baat & Pati Patni Aur Woh. My condolences to her family & friends. #OmShanti 🙏 pic.twitter.com/9nXLSl2L1n — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) August 15, 2019

RIP Vidya Sinha Ji.

You were the epitome of grace and dignity on and off the screen. pic.twitter.com/7zJHf9E2Ew — Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) August 15, 2019

विद्या सिन्हा अमोल पराशर संग अपनी एक्टिंग को लेकर काफी चर्चा में रहीं। फिल्म रजनीगंधा और छोटी सी बात ने विद्या सिन्हा का करियर ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद मुंबई स्थित हॉस्पिटल के ऑफिशियल ने जानकारी दी थी कि विद्या सिन्हा की हालत में पहले से काफी सुधार हुआ था।