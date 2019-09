‘Shakuntala Devi’ का फर्स्ट लुक रिलीज, बॉब हेयर कट में नजर आई विद्या बालन

बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन (Vidya Balan) की अपकमिंग फिल्म की ऐलान हो चुका है। विद्या बालन एक बार फिर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखरने के लिए दर्शकों के सामने शकुंतला देवी बनकर आने वाली हैं। आज शकुंतला देवी बायोपिक (Shakuntal Devi Biopic) से विद्या बालन का फर्स्ट लुक इंटरनेट पर रिलीज कर दिया गया है। फर्स्ट लुक रिलीज करने के साथ ही मेकर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने की और रिलीज होने की भी घोषणा की है। शकुंतला देवी की बायोपिक अगले साल यानी 2020 को गर्मियों में रिलीज होगी।

विद्या बालन ने ट्विटर पर उनकी बायोपिक फिल्म से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। विद्या ने ट्विटर पर लिखा कि वो अपने हर शब्दों को लेकर हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी! जानिए इस ह्यूमन कंप्यूटर की कहानी। जारी हुए पोस्टर में विद्या बालन ने रेड कलर की लंबी चौड़ी बॉर्डर वाली खूबसूरत साड़ी में दिखाई दे रही हैं। साथ ही विद्या बालन बॉब हेयर स्टाइल में दिखाई दे रही हैं। साथ ही उनका चेहरा इस रोल के लिए अच्छा मैच है।

आपको बता दें कि ह्यूमन कंप्यूटर (human computer) के नाम से मशहूर शकुंतला देवी गणितज्ञ हैं जिनकी बुद्धिमत्ता अच्छे-अच्छों को हैरान करती आई हैं। आपको बता दें कि हाल ही में विद्या बालन की फिल्म 'मिशन मंगल' (Mission Mangal) रिलीज हुई थी, जिस्में उन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था।

She was extraordinary, in every sense of the word! Know the story of the child prodigy & the human computer, #ShakuntalaDevi @sonypicsprodns @Abundantia_Ent @anumenon1805 @vikramix @SnehaRajani pic.twitter.com/P2PAqPp5Tt

First Look of @vidya_balan as the mathematical genius #ShakuntalaDevi in Anu Menon's next directorial... An extraordinary true story of the "Human Computer", the biopic kicks off today in London... Produced by @Abundantia_Ent, the film is scheduled for Summer 2020 Release! pic.twitter.com/JZyDK46Ltx