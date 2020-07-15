विद्या बालन की 'शकुंतला देवी' का ट्रेलर देख इंप्रेस हुए फैन्स, कहा- आप अपनी एक्टिंग से जीत लेती हैं दिल

बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर को बहुत पसंद किया जा रहा है। ट्रेलर के रिलीज होते ही ट्विटर पर हैशटैग विद्या बालन ट्रेंड करने लगा है। फैन्स फिल्म के ट्रेलर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ ही विद्या बालन के परफॉर्मेंस को भी बहुत सराहा जा रहा है।
एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा कि फिल्म का ट्रेलर जबरदस्त है। अब इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहा हूं। दूसरे यूजर ने विद्या बालन की एक्टिंग की तारीफ की। ट्विटर पर रिएक्शन देते हुए लिखा कि विद्या हमेशा अपनी एक्टिंग से दिल जीत लेती हैं। इस तरह फिल्म शकुंतला देवी के ट्रेलर की प्रशंसा हो रही है।
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#ShakuntalaDevi #ShakuntalaDeviOnPrime #VidyaBalan starrer this movie is entire piece of gem 💎 seems by trailer...dialogues are fab. Only waiting for this month last day to see Is This Movie Really Gem Or Not?! @PrimeVideoIN pic.twitter.com/6KnVeG2fq5— IAM*aatharvaa.com (@AtharvagR) July 15, 2020
I love the trailer of #ShakuntalaDevi ... Looking forward to release of the movie #VidyaBalan @vidya_balan 🥰— Tarit Pal (@t4tarit) July 15, 2020
She always impressed me with her performance @vidya_balan 😍 Her movie choices are always high & @sanyamalhotra07 you are also in great form— Mit Kadiya (@mitkadiya47) July 15, 2020
looking forward to see this one quirky comedy #ShakuntalaDevi #VidyaBalan #ShakuntalaDeviOnPrime https://t.co/YHDUqnt8rB
#VidyaBalan in & as #ShakuntalaDevi Ji's Trailer iS out. Achcha Hai @SrBachchan Ji— I A K (@its_IAK) July 15, 2020
#ShakuntalaDeviOnPrime@vidya_balan #VidyaBalan— Anshu Singh (@Anshu_Singh19) July 15, 2020
Once again she proved her acting
Cast based acting skill
production house are produce outsider talent.
She just outplays any biopics. The glorious actress is back with another super woman story.@TheAmitSadh @sanyamalhotra07— sharu (@SharzTweets) July 15, 2020
Too many talents here.@PrimeVideoIN #VidyaBalan#ShakuntalaDeviTrailer pic.twitter.com/tr3Kq5ePfO
Always a treat to watch @vidya_balan on screen. Too good...#ShakuntalaDeviTrailer #VidyaBalan https://t.co/EvOx1tJsIC— Devang Dosi (@DevangDosi) July 15, 2020
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मालूम हो कि 'शकुंतला देवी' ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म का डायरेक्शन अनु मेनन ने किया है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म का निर्माण किया है। गौरतलब है कि 'शकुंतला देवी' को ओटीटी से पहले थियेटर्स में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के कारण मेकर्स ने फिल्म को डिजिटल रिलीज करने का फैसला लिया।