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15 जुलाई, 2020|3:58|IST

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विद्या बालन की 'शकुंतला देवी' का ट्रेलर देख इंप्रेस हुए फैन्स, कहा- आप अपनी एक्टिंग से जीत लेती हैं दिल

बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर को बहुत पसंद किया जा रहा है। ट्रेलर के रिलीज होते ही ट्विटर पर हैशटैग विद्या बालन ट्रेंड करने लगा है। फैन्स फिल्म के ट्रेलर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ ही विद्या बालन के परफॉर्मेंस को भी बहुत सराहा जा रहा है।

एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा कि फिल्म का ट्रेलर जबरदस्त है। अब इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहा हूं। दूसरे यूजर ने विद्या बालन की एक्टिंग की तारीफ की। ट्विटर पर रिएक्शन देते हुए लिखा कि विद्या हमेशा अपनी एक्टिंग से दिल जीत लेती हैं। इस तरह फिल्म शकुंतला देवी के ट्रेलर की प्रशंसा हो रही है।

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मालूम हो कि 'शकुंतला देवी' ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म का डायरेक्शन अनु मेनन ने किया है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस और विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म का निर्माण किया है। गौरतलब है कि 'शकुंतला देवी' को ओटीटी से पहले थियेटर्स में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के कारण मेकर्स ने फिल्म को डिजिटल रिलीज करने का फैसला लिया।

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  • Web Title:Vidya Balan film Shakuntala Devi trailer release social media reactions

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