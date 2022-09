Sara ali khan का हेयर स्टाइलिस्ट संग 'टिंकू जिया' गाने पर पावरहाउस डांस

Saara Ali Khan ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ एक वीडियो शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने कॉफी पीने से पहले और बाद की स्थिती की तुलना डांस के जरिए बयां की है। ये वीडियो फैंस के बीच हिट साबित हो रहा है और सारा के फैन्स के लिए ये एक परफेक्ट कॉमेडी डोज है।

हेयर स्टाइलिस्ट के गले में दुपट्टा डालकर थिरकीं सारा

वीडियो में सारा अली खान ऑरेंज रंग के लहंगे में नजर आ रही हैं, ये वीडियो शूटिंग सेट पर तैयार होते हुए फिल्माया गया है। वीडियो में पहले सारा ने अपने हेयर स्टाइलिस्ट दोस्त Sanky Evrus से तैयार होते हुए बाहों में चले आओ गाने पर नजाकत भरा डांस किया है। बाद में दोनों ने फिल्म यमला पगला दीवाना से टिंकू जिया गाने पर जबरदस्त डांस किया है।



सारा अली खान को फैन्स ने कहा पावरहाउस

इस वीडियो के कैप्शन में सारा ने राइमिंग की है। जिसमें वो कहना चाह रही हैं ‘असली और पागल दिखने का सबसे सटीक रूप सिर्फ हमारी मानसिकता है, हेयरस्टाइलिस्ट सैंकी इवरस इस भेदभाव के लिए मुझे माफ करना क्योंकि इसमें अकेले तुम एबनॉर्मल हो...हंसते हुए, लेकिन सच में हम बहुत सिंपल लोग हैं हमारे इस वीडियो से इस पल की जीते हुए देखें’ (The most accurate form of appearance VS reality Wild and crazy is just our mentality Love @the.mad.hair.scientist so excuse the partiality Also since he’s the only one that will part-take in this abnormality We are simple souls in actuality but please watch us take over the locality ) इस वीडियो पर रिएक्शन देते हुए, कई फैन्स हंसी वाली इमोजीस शेयर कर रहे हैं। उनमें से एक फैन ने कमेंट किया है- सारा आपके पास कमाल की एनर्जी है। मुझे आपके इस पॉजिटिव व्यक्तिव से बेहद प्यार है, एक अन्य फैन्स ने लिखा, ‘पावरहाउस’।

कार्तिक आर्यन के साथ हुआ ब्रेकअप

लंबे समय से सारा अली खान की कार्तिक आर्यन को डेट करने की अफवाह थी। सारा ने साल 2018 में कॉफी विद करण ने कार्तिक आर्यन के नाम पर उन्हें अट्रैक्टिव एक्टर बताया था। बाद में दोनों को लव आज कल में एक साथ कास्ट किया गया, और रिपोर्टों के मुताबिक यहीं उनका रोमांस भी शुरू हो गया था। हालांकि बाद में खबरें आईे कि साल 2020 में वे अलग हो गए। तब से, उन्होंने शायद ही कभी किसी पब्ल्कि प्लेटफॉर्म पर एक-दूसरे के बारे में बात की हो।

सारा की आने वाली फिल्में

सारा लक्ष्मण उटेकर की एक फिल्म में विकी कौशल के साथ दिखाई देंगी। एक दूसरी फिल्म गैसलाइट में सारा विक्रांत मैसी और चित्रांगदा सिंह के साथ भी नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन पवन कृपलानी कर रहे हैं और ये फिल्म रमेश तौरानी द्वारा निर्देशित है।

सारा अली खान अभिनेता सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी हैं। वह मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर की पोती भी हैं। उन्होंने 2017 में केदारनाथ के साथ अभिनय की शुरुआत की और सिम्बा और लव आज कल जैसी फिल्मों में काम किया।