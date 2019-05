VIDEO: देखें श्वेता तिवारी संग एक्ट्रेसेस का 'डोला रे डोला' गाने पर धमाकेदार डांस

'कसौटी जिंदगी की 2' (Kasauti Zindgi Ki 2 ) सीरियल में फैंस के लिए बैक टू बैक कई मसाले सामने आ रहे हैं। जल्द ही शो से कोमोलिका के किरदार को ब्रेक पर भेज दिया जाएगा। हालांकि खबर है कि कोमोलिका के फेक मौत का ड्रामा शो में दिखाया जाएगा। लेकिन इससे पहले कोमोलिका और प्रेरणा के इस डोला रे डोला डांस ने शो की टीआरपी को टॉप 5 पर पहुंचा दिया है।

Cause I love dola re dola it’s come thrice in kasauti thrice in kzk1 n kzk2 @StarPlus @BTL_Balaji pic.twitter.com/LmUUt418pT