VIDEO: विदाई के समय नहीं निकले अनुष्का के आंसू पर...

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा आखिरकार एक दूसरे के हो गए हैं। दोनों ने बड़े ही गुपचुप तरीके से इटली में शादी कर ली है। पिछले कई दिनों से विराट और अनुष्का की शादी की खबरें चर्चा का विषय बनी हुई थीं।

इसी बीच विराट-अनुष्का के फैन क्लब ने सोशल मीडिया पर अनुष्का की विदाई का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अनुष्का इमोशनल नहीं नजर आ रही थीं। अनुष्का विदाई के रस्म निभाते हुए फूलों को पीछे की तरफ फेंक रही थीं। लेकिन अनुष्का के दोस्त उन्हें चिढ़ाते हुए रोने की एक्टिंग कर रहे थे।

सगाई के समय अनुष्का को किया किस

विराट और अनुष्का की इंगेजमेंट का वीडियो भी सामने आया था। इसमें दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फिर विराट, अनुष्का को किस करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं।

i feel this is the most beautiful moment from #virushkawedding. pic.twitter.com/JhaxzkdP1O