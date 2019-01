Uri Box Office Collection: 4 दिन में फिल्म ने कमा लिए इतने करोड़

विक्की कौशल(Vikcy Kaushal) और यामी गौतम(Yami Gautam) स्टारर फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI: The Surgical Strikes) को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं जिसका प्रूफ आप फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए देख सकते हैं। बता दें कि फिल्म ने 4 दिन में(शुक्रवार 8.20 करोड़, शनिवार 12.43 करोड़, रविवार 15.10 करोड़ और सोमवार 10.51 करोड़) के साथ 46.24 करोड़ की कमाई कर ली है।

#UriTheSurgicalStrike is unshakable... Excellent on Day 4... Higher than Day 1... Will cross ₹ 50 cr today... Trending better than #Raazi, #Stree and #BadhaaiHo... Fri 8.20 cr, Sat 12.43 cr, Sun 15.10 cr, Mon 10.51 cr. Total: ₹ 46.24 cr. India biz. #Uri #HowsTheJosh