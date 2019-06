Confirmed- गांधी जयंती के दिन रिलीज होगी Vicky Kaushal की फिल्म सरदार उधम सिंह

‘उरी’ फिल्म में अपने एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाले विक्की कौशल अपनी अपकमिंग फिल्म सरदार उधम सिंह की शूटिंग में व्यस्त हैं। कुछ दिनों पहले इस फिल्म में विक्की का फर्स्ट लुक देखने को मिला था। अब इस फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार कर रहे सिनेप्रेमियों के लिए अच्छी खबर आई है। इस फिल्म को निर्माता-निर्देशक कब इसे रिलीज करेंगे, इसका खुलासा हो गया है। खबरों की मानें तो यह फिल्म 2020 में गांधी जयंती पर रिलीज होगी

हाल ही में ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने सोशल अकाउंट पर उधम सिंह के रिलीज़िग डेट की घोषणा की है। तरण आदर्श ने लिखा है कि उधम सिंह की रिलीजिंग डेट 2 अक्टूबर 2020 को तय कर दी गई है।

जान्हवी कपूर के इस Belly डांस को देखकर यूजर्स देने लगे ये सलाह, देखते ही देखते वायरल हुआ वीडियो

Release date finalized: 2 Oct 2020... Vicky Kaushal in and as #SardarUdhamSingh... Directed by Shoojit Sircar... Written by Ritesh Shah and Shubendu Bhattacharya... Produced by Ronnie Lahiri and Sheel Kumar. pic.twitter.com/sxUk5y7WYW