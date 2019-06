Army Officer के बाद अब भूत बनकर डराएंगे vicky kaushal, सामने आया 'bhoot' को first look

बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल फिल्म उरी में आर्मी ऑफिसर का रोल निभाने के बाद अब हॉरर फिल्म भूत का रोल निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में विकी के अपोजिट बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर दिखाई देंगी। इस फिल्म को भानू प्रताप सिंह निर्देशत करेंगे। फिल्म को भानू प्रताप सिंह डायरेक्ट और शशांक खेतान- करण जौहर मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। करण जौहर ने फिल्म का पहला फिल्म का पहला पोस्टर जारी हो गया है।

पोस्टर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर करण जौहर ने नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- पेश है # भूत: पार्ट वन - द हॉन्टेड शिप! मताधिकार में पहली, Bps_91 द्वारा निर्देशित सबसे अधिक प्रतिभाशाली @ vickykaushal09 अभिनीत। 15 नवंबर, 2019।

Presenting #Bhoot : Part One - The Haunted Ship! The FIRST in the franchise, starring the supremely talented @vickykaushal09, directed by @Bps_91. Sailing towards you on 15th November, 2019.@apoorvamehta18 @ShashankKhaitan @DharmaMovies pic.twitter.com/06dJ8cyIt0