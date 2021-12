कटरीना कैफ और विकी कौशल ने सेलिब्रिटीज को दिया रिसेप्शन का न्यौता, फूलों से सजा भेजा हैम्पर

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Sun, 12 Dec 2021 12:36 PM