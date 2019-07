उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देखी Super 30, ऋतिक रोशन ने कही ये बात

ऋतिक रोशन स्टारर 'सुपर 30' को क्रिटिक्स और दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसी बीच बुधवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। ऋतिक के साथ फिल्ममेकर साजिद नाडियाडवाला और आनंद कुमार भी स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली पहुंचे थे।

ऋतिक ने सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की फोटो शेयर की है। इसके साथ ही ऋतिक ने लिखा- 'भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलना सम्मानजनक था। अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। उनके विचारों ने वास्तव में उनके ज्ञान की गहराई को बताया. सर इस अवसर के लिए धन्यवाद। आपके प्रोत्साहन से भरे शब्द हमारे लिए दुनिया हैं. फिल्म को लेकर दिखाए गए प्यार, आपके और पूरे परिवार के फीडबैक के लिए मैं आभारी हूं'।

A post shared by Hrithik Roshan (@hrithikroshan) on Jul 17, 2019 at 12:01pm PDT

बता दें कि इससे पहले ऋतिक ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सीएम सुशील कुमार मोदी से भी मुलाकात की थी। बिहार में 'सुपर 30' को टैक्स फ्री करने के बाद सुशील कुमार मोदी का आभार वयक्त करने के लिए ये मुलाकात रखी गई थी।

Mission Mangal Trailer Out: "पूरी दुनिया से कहो कॉपी दैट"

सलमान खान की 'दबंग 3' का हिस्सा नहीं बन पाने पर ये क्या बोल गईं मलाइका अरोड़ा

'सुपर 30' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 6 दिन में 70 करोड़ की कमाई कर ली है।

#Super30 is maintaining well on weekdays... Faces #TheLionKing tomorrow and the #Hollywood biggie is expected to make a dent in its biz... Fri 11.83 cr, Sat 18.19 cr, Sun 20.74 cr, Mon 6.92 cr, Tue 6.39 cr, Wed 6.16 cr. Total: ₹ 70.23 cr. India biz.