फेमस टॉलीवुड एक्टर रल्लापल्ली नरसिम्हा राव का दिल का दौरा पड़ने से निधन

प्रसिद्ध तेलुगू अभिनेता रल्लापल्ली नरसिम्हा राव का शुक्रवार की शाम को देहांत हो गया। वह हैदराबाद में एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने दम तोड़ दिया। वह 74 वर्ष के थे।

एक्टर के अचानक बीमार होने की वजह से उन्हें बीते दिनों हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका लगातार इलाज चल रहा था। फिल्मों से पहले रल्लापल्ली नरसिम्हा राव एक थिएटर आर्टिस्ट थे। उन्होंने फिल्मों के अलावा रंगमंच की दुनिया में कई काम किए हैं। रिपोर्ट्स मुताबिक डॉक्टरों का मानना है कि रल्लापल्ली नरसिम्हा राव लीवर की समस्या से जूझ रहे थे। ज्यादा तबियत बिगड़ने की वजह से उन्हें 15 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Telangana: Veteran Telugu actor Rallapalli Venkata Narasimha Rao passed away this evening at a hospital in Hyderabad. He was 74 years old. pic.twitter.com/4zhTCc38e4