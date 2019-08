दिग्गज संगीतकार खय्याम का हुआ निधन, लंबे समय से थे बीमार

भारतीय सिनेमा के दिग्गज संगीतकार खय्याम का 92 की उम्र में निधन हो गया है। खय्याम लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सोमवार शाम से ही खय्याम की हालत नाजुक बताई जा रही थी। मशहूर संगीतकार के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

