परिणीति चोपड़ा की ऑनस्क्रीन मां चारू रोहतगी का निधन

फिल्म इश्कजादे में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की मां का किरदार निभाने वालीं वरिष्ठ अभिनेत्री चारू रोहतगी का निधन हो गया है। खबरों के मुताबिक सोमवार की सुबह उन्हें कार्डिएक अरेस्ट आया जिससे उनका निधन हो गया। परिणीति ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। परिणीति ने कहा, आपने इश्कजादे में एक प्यारी मां का किरदार निभाया था। आपके साथ काम करना बहुत ही अच्छा अनुभव था। आपके परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत मिले। हम आपको कभी भूल नहीं पाएंगे।

RIP Charu Rohatgi ma’am. You were the most loving mother in Ishaqzaade and an amazing woman to work with. May your family have the strength to cope with this loss. Will never forget you!!!