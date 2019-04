Loksabha Election 4th Phase voting: जबरदस्त जोश के साथ रेखा और परेश रावल ने डाला वोट

लोकसभा चुनावों के चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। आज महाराष्ट्र की 17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें मुंबई की 6 लोकसभा सीटें शामिल है। आपको बता दें कि मुंबई की 6 सीटों में उत्तर मुंबई से कांग्रेस की उर्मिला मातोंडकर का सामना बीजेपी के गोपाल शेट्टी से है। वहीं उत्तर पश्चिम से कांग्रेस के संजय निरुपम और शिवसेना के गजानन कीर्तिकर आमने सामने हैं। उत्तर मध्य में बीजेपी की पूनम महाजन और कांग्रेस की प्रिया दत्त विरासत की लड़ाई लड़ रही हैं। इसके बाद दक्षिण मुंबई से कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा का मुकाबला शिवसेना के अरविंद सावंत से है।

मुंबई में वोटिंग करने बॉलीवुड सितारें भी नजर आए। इसी दौरान मुबंई में बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा ने बांद्रा में मतदान किया। रेखा ने पोलिंग बुथ 283 पर वोट डला

#Mumbai : Veteran actor Rekha casts her vote at polling booth number 283 in Bandra. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/z14VraA06W

#Mumbai : BJP sitting MP Paresh Rawal & his wife Swaroop Sampat cast their vote at polling booth number 250-256 at Jamna Bai School in Vile Parle. pic.twitter.com/V4iXvzhD9D