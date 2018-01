Veere Di Wedding: हैरान सोनम तो स्टाइलिश करीना, ऐसा है फिल्म का नया पोस्टर

सोनम कपूर और करीना कपूर स्टारर अपकमिंग फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' का नया पोस्टर सामने आ चुका है। इसे अनिल कपूर और सोनम कपूर ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। साथ ही फिल्म के रिलीज डेट भी इस पोस्टर में दी गई है। ये फिल्म अब 1 जून को रिलीज होगी।

हैरान सोनम तो टशन में करीना...

इस पोस्टर में जहां सोनम हैरान-परेशान सी नजर आ रही हैं। वहीं करीना काफी स्टाइलिश और एटीट्यूट में लग रही हैं। दूसरे पोस्टर में स्वरा भास्कर और शिखा तल्सानिया भी अलग-अलग अंदाज में नजर आ रही हैं।

✅ 2018 June 1

YAAAAAAAS

JUST MARKED THE DAY ALREADY. QUEENS ARE ABOUT TO COME 🙏#VeereDiWedding #GetReadyForVeereDiWedding pic.twitter.com/l3BZWKbf1A