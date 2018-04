Veere Di Wedding का ट्रेलर देख सेलेब्स ने दिया ऐसा रिएक्शन, बोले- वाइल्ड

करीना कपूर, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर और शिखा तलसानिया की फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' काफी टाइम से चर्चा में है। गुरुवार शाम फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर को फैंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सोनम कपूर की बहन रिया कपूर द्वारा निर्मित इस फिल्म की कहानी चार लड़कियों और उनकी दोस्ती पर आधारित है। अपने बेबाक अंदाज में ये चारों सहेलियां ट्रेलर में खूब मस्ती करती नजर नहीं आ रही हैं। ढाई मिनट के इस ट्रेलर में करीना, सोनम, स्वरा और शिखा काफी बोल्ड अंदाज में नजर आ रही हैं। गाली-गलौच और बोल्डनेस से भरी इस फिल्म में आपको लव, सेक्स, रिलेश्नशिप, शादी और दोस्ती के बारे में बखूबी दिखाया गया है। तैमूर के जन्म बाद करीना वीरे दी वेडिंग से कमबैक कर रही हैं।

फिल्म के ट्रेलर में करीना वाकई काफी खूब लग रही हैं और उनकी काफी तारीफ की जा रही हैं। वीरे दी वेडिंग का ट्रेलर सोनम कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था, जिसके बाद सभी सेलेब्स ने ट्रेलर को लेकर अपने रिएक्शन दिए हैं।

Fun fun fun written all over it. Looks like a riot. 👏♥️ https://t.co/Vm7xMHLUNN — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) April 25, 2018

Superb! Loved it! Congrats to the team! — kunal kohli (@kunalkohli) April 25, 2018

This looks epic. It one film every boy should go watch for shizzle. So proud of u @RheaKapoor and everyone looks on 🔥 in this one. https://t.co/REJdBabOKe — Varun Dhawan (@Varun_dvn) April 25, 2018

❤️💕❤️😘 can’t wait for you to see it!! https://t.co/C8xdRRJpsJ — Sonam Kapoor (@sonamakapoor) April 25, 2018

Watched the #VDWTrailer multiple times already !!! What a rocker !!!! CANNOT wait for this one for a zillion reasons - @ShikhaTalsania and @vyas_sumeet, you guys are about a million of them !! #GorgeousGirls #HotZone #AboutTime https://t.co/MHb8RLzW3F — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) April 25, 2018

Hahah this is just hilarious!!!! LOVE.. Cant wait to watch!! 🙌🤟💫 https://t.co/2kS9bO8BRz — Alia Bhatt (@aliaa08) April 25, 2018