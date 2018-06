Veere Di Wedding Box Office: करीना का कमबैक हिट, दूसरे दिन फिल्म ने की इतनी कमाई

करीना कपूर और सोनम कपूर की फिल्म वीरे दी वेडिंग की ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन बढ़िया कलेक्शन किया है। बोल्ड सब्जेक्ट के बावजूद लोग फिल्म को पसंद कर रहे हैं। ओपनिंग डे के बाद फिल्म ने सेकेंड पर भी अच्छा बिजनेस किया है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है।

#VeereDiWedding witnesses an UPWARD TREND on Day 2... Sun biz is expected to be in double digits too... Weekend should comfortably close at ₹ 35 cr+, as per trends... Fri 10.70 cr, Sat 12.25 cr. Total: ₹ 22.95 cr. India biz.

दूसरे दिन कमाए करीब 12 करोड़...

दूसरे दिन फिल्म ने धुआंधार कमाई करते हुए शनिवार को 12.25.50 करोड़ रुपये बटोरे। इससे पहले फिल्म ने शुक्रवार को 10.70 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर ट्रेड पंडितों को चौंका दिया था। अब तक फिल्म का टोटल कलेक्शन 22.95 करोड़ रुपये हो चुका है और रविवार को भी फिल्म के अच्छे कलेक्शन की उम्मीद है।

#OneWordReview...#VeereDiWedding: BOLD.

Rating: ⭐️⭐️⭐️½

Get ready to be SURPRISED... This film swims against the tide... Defies stereotype... Dares to be different... Truly hatke stuff... Not for the conservative, definitely... Tremendous SHOCK-VALUE. pic.twitter.com/aV8wZrHsBD