गर्लफ्रेंड नताशा से शादी को लेकर वरुण धवन ने दिया उलझाने वाला बयान, कहा- 'कब होगी यह पता नहीं'

बॉलीवुड में आजकल शादियों की खबरें आ रही हैं। जहां एक तरफ आलिया- रणबीर कपूर, दीपिका-रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा और निक की शादी की खबरें चर्चा हो रही तो दूसरी तरफ वहीं अब वरुण धवन भी शादी के मूड में नजर आ रहे हैं। जी हां वरुण धवन अब अपनी बचपन की दोस्त नताशा दलाल से शादी करने का पूरा मन बना लिया है। इस समय वरुण धवन अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं।

बता दें कि एक इंटरव्यू के द वरुण ने नताशा से अपने रिश्तों को लेकर कई बाते बताई हैं। वरुण धवन ने कहा 'उनके जिंदगी में रहने से मैं अपने आप मैं कई बदलाव देखता हूं। जैसे मैंने उनकी वजह से ही ‘बदलापुर’ और ‘अक्टूबर’जैसी फिल्मों को करने का फैसला किया । नताशा के कुछ दोस्तों के वजह से मैंने बदलाव करने का फैसला लिया क्योंकि उसे इस तरह के किरदार काफी पसंद हैं।

A post shared by VARUN DHAWAN & NATASHA DALAL❤ (@varundvn_natashad_loverz) on Jul 31, 2018 at 10:49pm PDT

वरुण ने अपने रिश्ते की गहराई बताते हुए कहा कि ' वो मेरे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक एक्टर हूं। और यह बहुत अच्छी बात है। मैं और नताशा एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते हैं जिस वजह से यह रिश्ता बेहद गहरा है। इसी दौरान वरुण से उनकी शादी पर सवाल किए गए जिसका जवाब देते हुए कहा कि 'हम तैयार हैं लेकिन शादी कब होगी यह पता नहीं , पर मैं इसके लिए रेडी हूं'।

A post shared by Pinkvilla (@pinkvilla) on Apr 13, 2018 at 1:16am PDT

इन तीन हसीनाओं के साथ शाहरुख ने बिताई शाम, इस काम के लिए आए साथ

आपको बता दें कि नताशा और वरुण बचपन के दोस्त हैं और वरुण धवन के साथ नताशा की कई तस्वीरें सोशल मीडिया में आती रहती हैं। शादी पर अपनी राय देते हुए वरुण ने कहा, “मैं इसके लिए तैयार हूं। मुझे नहीं पता कि कब, लेकिन निश्चित रूप से एक दिन करूँगा।

Varun with girlfriend Natasha at Sonam's Grand Wedding Reception Party🌹 Follow @filmykalakar for more updates #sonamkishaadi #varundhawan #natashadalal