वरुण धवन ने पूरा किया अक्षय कुमार का 'बाला चैलेंज', देखें Video

फिल्म 'हॉउसफुल' फ्रेंचाइजी की चौथी कड़ी 'हॉउसफुल 4' इन दिनों खबरों का हिस्सा बनी हुई है। फिल्म के ट्रेलर और गानों को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है और हाल ही में रिलीज हुआ गाना 'शैतान का साला' इंटरनेट पर धूम मचा रहा है।

गाने के सिग्नेचर स्टेप ने सोशल मीडिया की दुनियां में तहलका मचा दिया है, जहाँ अधिकांश अभिनेता इस गाने पर थिरकते हुए चैलेंज को पूरा कर रहे हैं और अब अभिनेता वरुण धवन ने भी 'बाला' के हुक स्टेप के साथ अक्षय कुमार का यह चैलेंज पूरा कर लिया है।

This how i go to set everyday with #masterji. Kya step hain. Best of luck to bala @akshaykumar @kritisanon @Riteishd @thedeol @hegdepooja @kriti_official #houseful4 @farhad_samji pic.twitter.com/TW5ChMGbe6