अनुष्का के लिए टेलर बने वरुण धवन, ट्वीट कर लिखा 'हाथ पैर का मेल...'

एक तरफ जहां अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली से शादी कर ली है तो वहीं दूसरी तरफ वरुण धवन उनके लिए दर्जी बन गए हैं। जी हां ये बात एकदम सच है कि वरुण धवन अनुष्का के लिए दर्जी बन गए हैं लेकिन, असलियत में नहीं बल्कि फिल्म में। दरअसल वरुण धवन की नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है 'सुई धागा'। इस फिल्म के में वरुण के साथ बतौर को स्टार अनुष्का शर्मा होंगी। वरुण ने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। जिसकी फोटो भी उन्होंने अपने ट्विटर पर अकाउंट पर शेयर की है।

वरुण ने जो फोटो ट्वीट की है उसमें वो दर्जी की भूमिका में हैं और सिलाई मशीन पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए वरुण ने लिखा है “हाथ पैर का मेल गुरु, 'सुई धागा' का खेल शुरू। 'सुई धागा'। 2०18 गांधी जयंती।” 'सुई धागा' यशराज बैनर तले बन रही है। यशराज बैनर ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर वरुण की तीन फोटो ट्वीट की हैं। दो फोटो में वो सिलाई मशीन पर काम करते हुई नजर आ रहे हैं तो तसरी फोटो में हाथ से कपड़ा सिलते हुए दिखा दे रहे हैं।

बता दें कि 'सुई धागा' 'मेड इन इंडिया' आत्मनिर्भरता की कहानी है। इसमें वरुण के साथ अनुष्का शर्म भी मुख्य भूमिका में हैं। शरत कटारिया द्वारा निर्देशित 'सुई धागा - मेड इन इंडिया' मनीष शर्मा द्वारा लिखित है। यह फिल्म 2०18 में गांधी जयंती पर रिलीज होगी।

सुई-धागे की शुरू तैयारी| @Varun_dvn begins workshops to master the art of #SuiDhaaga one stitch at a time! @SuiDhaagaFilm pic.twitter.com/jXju6Qtpg2