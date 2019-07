वरुण धवन ने की 'जजमेंटल है क्या' के ट्रेलर की तारीफ, रंगोली ने कहा- कंगना का नाम भी लिख देते सर

कंगना रनौत और राजकुमार राव स्टारर फिल्म 'जजमेंटल है क्या' का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हो गया है। ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और सेलेब्स ने भी इस ट्रेलर की काफी तारीफ की है। वरुण धवन ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, 'क्या मस्त ट्रेलर है। शानदार लीड और सपोर्टिंग कास्ट, जिन्हें कुछ सबसे जबरदस्त राइटिंग ने सपोर्ट किया है। लगता है कि बहुत मजा आने वाला है।'

What a mast trailer. Amazing lead and supporting cast backed by some great writting.Looks like alot of fun #JudgementallHaiKyaTrailer https://t.co/S3uM5vlmp5