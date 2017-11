WHAT! सड़क पर 'हीरोपंती' करना वरुण को पड़ा महंगा, पुलिस ने दी वॉर्निंग

जाने-माने अभिनेता वरुण धवन को अपनी कार से एक फैन के साथ सेल्फी लेना महंगा पड़ा क्योंकि इसके लिए उनका चालान कर दिया गया। एक समाचार पत्र में उनकी एक ऐसी तस्वीर छपी है जिसमें वह ट्रैफिक के बीच अपनी कार से एक फैन के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं।

मुंबई पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि 'जुड़वा 2 फिल्म के अभिनेता को चालान जारी किया जा रहा है और उन्हें भविष्य में ऐसी हरकत करने से बचने की चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है, कि वरुण धवन ये करतब पर्दे पर निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन मुंबई की सड़कों पर नहीं। आपने ऐसा करके अपनी जिंदगी को तो खतरे में डाला ही, साथ ही अपने फैन और अन्य लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया।

ट्वीट में कहा गया कि हम एक जिम्मेदार मुंबईवासी और युवाओं के आप जैसे आइकॅन से अच्छा किए जाने की उम्मीद करते है। आपके घर पर ई-चालान भेजा जा रहा है। पोस्ट में एक समाचार पत्र का एक स्नैपशॉट साझा किया गया है, जिसमें वरुण सड़क पर कार की खिड़की से थोड़ा बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा पर सवार अपनी एक महिला फैन के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में वह सीट बेल्ट पहने हुए नजर नहीं आ रहे हैं।

मुम्बई पुलिस की पोस्ट के जवाब में वरुण ने इस अपराध के लिए माफी मांगी और पोस्ट किया, मुझे माफ कीजिएगा। हमारी कारें नहीं चल रही थीं और हम एक ट्रैफिक सिग्नल पर रूके हुए थे। उन्होंने कहा, मैं एक फैन की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था लेकिन अगली बार मैं सुरक्षा को ध्यान में रखूंगा।

.@Varun_dvn These adventures surely work on D silver screen but certainly not on the roads of Mumbai! U have risked ur life,ur admirer’s & few others. V expect better from a responsible Mumbaikar & youth icon like U! An E-Challan is on d way 2 ur home. Next time, V will B harsher pic.twitter.com/YmdytxspGY