'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' को हुए 7 साल, वरुण धवन ने लिखा ये इमोशनल मैसेज

बॉलीवुड में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से डेब्यू करने वाले वरुण धवन ने शनिवार को फिल्म के 7 साल पूरे होने पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी। ऐसे में उन्होंने फिल्म के निर्देशक करण जौहर अपने सह-कलाकार आलिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा और अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया।

वरुण ने ट्वीट किया, 'जीवन बदलने वाली फिल्म के सात साल पूरे हुए, इस फिल्म में काम करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया।'

#7yearsofsoty a life changing movie for me thank u to everyone who worked on this and thank u @karanjohar @apoorvamehta18 @SidMalhotra @aliaa08 and all the fans involved in making this film so loved pic.twitter.com/LiCjMKmY85