BOX OFFICE: वरुण की सादगी डाइजस्ट नहीं कर पाए फैंस, जानें तीन दिन की कमाई

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट पर फिल्म की कमाई की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि, फिल्म ने दूसरे दिन 48.21 प्रतिशत ग्रोथ की है। और दो दिन के कलेक्शन को देखते हुए तरण आदर्श ने अंदाजा लगाया है कि फिल्म रविवार को भी अच्छा कलेक्शन कर सकती है। उन्होंने फिल्म के कलेक्शन की जानकारी देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि, 'अक्टूबर ने शुक्रवर को 5.04 करोड़ रुपये की कमाई की। शनिवार को 7.47 करोड़ रुपये कमाए और उस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन 12.51 करोड़ रुपये हो गया।'

#October witnessed ample growth on Sat and Sun, after a slow start on Fri morning/noon... While the trending is healthy, it’s all about maintaining the pace on weekdays now... Fri 5.04 cr, Sat 7.47 cr, Sun 7.74 cr. Total: ₹ 20.25 cr. India biz.