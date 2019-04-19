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Kalank: रिलीज होते ही ऑनलाइन लीक हुई फिल्म, क्या कमाई पर पड़ेगा असर

आलिया भट्ट, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त स्टारर फिल्म 'कलंक' बुधवार को रिलीज हो गई है। लेकिन आपको ये जानकर झटका लगेगा कि कलंक ऑनलाइन लीक हो गई है। दरअशल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'कलंक' तमिल रॉकर्स पर लीक हुई है। बता दें कि इस वेबसाइट पर कई साउथ की बड़ी फिल्मों के साथ कुछ बॉलीवुड फिल्में भी पहले लीक हो चुकी हैं।

कलंक ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया रिकॉर्ड...

फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का मिक्स रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म ने धमाल ही मचा दिया है। दरअसल, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन भारत में 21.60 करोड़ की कमाई की है।

 


इसके साथ ही कलंक इस साल की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। देखें इस साल की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट-

 

 

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बता दें कि ये फिल्म भारत में 4000 स्क्रीन्स में रिलीज हुई है। वहीं वल्डवाइड फिल्म 5300 में रिलीज हुई है।

 

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  • Web Title:varun dhawan alia bhatt starrer kalank leaked online

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vs
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स्कोरकार्डकमेंट्री
Match 34
मुंबई इंडियंस168/5(20.0)
vs
दिल्ली कैपिटल्स128/9(20.0)
मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 40 रनों से हराया
Thu, 18 Apr 2019 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
Match 33
चेन्नई सुपर किंग्स132/5(20.0)
vs
सनराइज़र्स हैदराबाद137/4(16.5)
सनराइज़र्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकटों से हराया
Wed, 17 Apr 2019 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
Match 32
किंग्स XI पंजाब182/6(20.0)
vs
राजस्थान रॉयल्स170/7(20.0)
किंग्स XI पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 12 रनों से हराया
Tue, 16 Apr 2019 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
चौथा एक-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच
संयुक्त अरब अमीरात175/10(47.1)
vs
जिम्बाब्वे129/7(24.5)
जिम्बाब्वे ने United Arab Emirates को 3 विकटों से हराया (डी/एल मेथड)
Tue, 16 Apr 2019 01:00 PM IST
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