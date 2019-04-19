Kalank: रिलीज होते ही ऑनलाइन लीक हुई फिल्म, क्या कमाई पर पड़ेगा असर

आलिया भट्ट, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त स्टारर फिल्म 'कलंक' बुधवार को रिलीज हो गई है। लेकिन आपको ये जानकर झटका लगेगा कि कलंक ऑनलाइन लीक हो गई है। दरअशल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'कलंक' तमिल रॉकर्स पर लीक हुई है। बता दें कि इस वेबसाइट पर कई साउथ की बड़ी फिल्मों के साथ कुछ बॉलीवुड फिल्में भी पहले लीक हो चुकी हैं।
कलंक ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया रिकॉर्ड...
फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का मिक्स रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म ने धमाल ही मचा दिया है। दरअसल, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन भारत में 21.60 करोड़ की कमाई की है।
#Kalank starts with a bang... Emerges biggest opener of 2019 *so far*... Plexes terrific... Impressive cast and hype + massive screen count [4000] + #MahavirJayanti holiday have contributed to a big total... Wed ₹ 21.60 cr. India biz.
— taran adarsh (@taran_adarsh) April 18, 2019
इसके साथ ही कलंक इस साल की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। देखें इस साल की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट-
#Kalank screen count...
India: 4000
Overseas: 1300
Worldwide total: 5300 screens
* #Kalank is the widest release for Varun Dhawan and Alia Bhatt.
* Also, #Kalank is the widest release of 2019 *so far*.
* #MahaveerJayanti [Wed] and #GoodFriday [Fri] holidays will boost biz.
— taran adarsh (@taran_adarsh) April 17, 2019
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बता दें कि ये फिल्म भारत में 4000 स्क्रीन्स में रिलीज हुई है। वहीं वल्डवाइड फिल्म 5300 में रिलीज हुई है।
#Kalank screen count...
India: 4000
Overseas: 1300
Worldwide total: 5300 screens
* #Kalank is the widest release for Varun Dhawan and Alia Bhatt.
* Also, #Kalank is the widest release of 2019 *so far*.
* #MahaveerJayanti [Wed] and #GoodFriday [Fri] holidays will boost biz.
— taran adarsh (@taran_adarsh) April 17, 2019