देखें, ट्विटर पर Varun Dhwan, Alia Bhatt और Siddharth Malhotra ने किस तरह की SOTY2 के ट्रेलर की तारीफ

फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से शुरुआत करने वाले वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आने वाली नई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ट्रेलर देख उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और आनन्या पांडे लीड एक्टर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं।

इस फिल्म का पहला ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज हो चुका है जिसे यूट्यूब पर 20 मिलियन हिट मिल चुके हैं।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद वायरल हो रहे हैं Memes, देखकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

स्टेज पर परफॉर्म करते समय इस कॉमेडियन की हो गई मौत, लेकिन ऑडियंस को लगा कुछ ऐसा

ट्रेलर देखने के बाद तीनों ने ट्विटर पर तारा, टाइगर और आनन्या को ढेर सारी बधाइयां दीं हैं। वरुण ने लिखा है कि इंडस्ट्री के नए स्टूडेंट्स तारा, आन्नया और टाइगर को ढेर सारे बधाई। टाइगर श्रॉफ, मुबारक हो आप सें. टेरेसा में दाखिल हो चुके हैं। पुनीत आपने काफी अच्छा काम किया है।

Here’s wishing all the new student #tara #ananya and the tiger of our industry @iTIGERSHROFF congratulations on getting into st Teresa. Great job Punit #SOTY2Trailer https://t.co/TusIrNdkii — Varun ZAFAR Dhawan (@Varun_dvn) April 12, 2019

वहीं सिद्धार्थ ने लिखा है कि 2019 का बैच काफी अच्छा है। ट्रेलर भी काफी शानदार दिखाई दे रहा है। आलिया लिखती हैं कि आप सभी को शुभकामनाएं। ट्रेलर देखकर काफी मजा आया।

आलिया, वरुण और सिद्धार्थ ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत 2012 में आई करण जौहर निर्देशन फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की थी। आज तीनों ही अपने करियर के पीक पर हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं। वरुण और आलिया की फिल्म कलंक भी रिलीज होने वाली है जिसे करण जौहर ने प्रड्यूस किया है।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से आनन्या और तारा बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं। ये उनकी पहली फिल्म है।